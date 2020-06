Réouverture des théâtres, visite dans les Ehpad : une nouvelle étape du déconfinement

Depuis lundi 15 juin, en Île-de-France, les salles de sports, les théâtres et les piscines peuvent rouvrir leurs portes. Pour les cinémas, ce sera dans une semaine, le 22 juin, et dans toute la France métropolitaine. Concernant les écoles, les kermesses et les fêtes de fin d’année vont pouvoir finalement avoir lieu.

Règles strictes dans les piscines

Concernant le protocole sanitaire lié à ces activités, il faudra obligatoirement porter un masque et respecter la distance physique. Dans les piscines, les règles seront encore plus strictes, avec un baigneur par mètre carré, des vestiaires collectifs fermés et les sèches-cheveux en commun sont interdits. Beaucoup de bassins ne vont donc pas rouvrir tout de suite. Dans les maisons de retraite, les visites sont de nouveau autorisées. Les directions des Ehpad attendent un protocole allégé qui doit être publié dans les prochaines heures. Enfin, en Île-de-France, plus besoin de l’attestation employeur durant les heures de pointe mais le masque reste obligatoire.

