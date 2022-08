Rentrée scolaire : les élèves de Polynésie française ouvrent le bal

L'heure de la rentrée des classes a déjà sonné pour certains Français. Mardi 9 août, les lycéens ont fait le retour sur les bancs de l'école en Polynésie française. Ce mercredi 10 août, c'est au tour des plus jeunes. Une rentrée sans masque et sans restrictions sanitaires, une première depuis deux ans. "Ça fait du bien déjà de ne plus porter de masque. Mais il faut quand même rester vigilant et garder les gestes barrières", estime une lycéenne.

Une rentrée échelonnée

Sur place, la rentrée a été échelonnée pour mieux gérer le flux d'élèves. Les règles sanitaires, bien qu'assouplies, n'ont toutefois pas totalement disparu. "Malgré tout, nous avons maintenu les précautions élémentaires et on a gardé des distributeurs de gel disséminés partout dans l'établissement", explique Jean-Pascal Vins, proviseur du lycée.