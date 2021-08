Rentrée scolaire : les écoles s'équipent de capteurs de CO2 pour lutter contre le Covid-19

A la rentrée, à l'intérieur de l'école de Montgeron, dans l'Essonne, les salles de classe seront équipées de capteurs de CO2. Ils servent à valider le protocole sanitaire au niveau de l'aération. Ces capteurs surveillent la concentration de CO2 ; ils ont été recommandés par le ministère de l'Education pour inciter les professeurs à aérer plus souvent et donc éviter le plus possible les contaminations au Covid-19. Ce boitier coûte 100 euros.

Un budget conséquent

A Cannes (Alpes-Maritimes), la municipalité a équipé toutes les écoles publiques : un budget conséquent pour 230 classes. Des purificateurs d'air ont également été placés dans les réfectoires. "C'est ici qu'il y a une concentration d'enfants, donc c'est nécessaire", justifie Dominique Aude-Lasset, adjointe à la mairie en charge de la santé et de la sécurité. Ces équipements ont coûté plus de 250 000 euros à la ville. Le gouvernement étudie actuellement la participation de l'Etat dans ce budget.