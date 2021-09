Rentrée scolaire : comment les élèves s'adaptent au protocole sanitaire ?

Jeudi 2 septembre, c'est la rentrée des classes pour les écoliers, la seconde sous la menace du Covid-19. À Rennes (Ille-et-Vilaine), dans une classe bilingue français-breton, les enfants ne voient pas la bouche de la maîtresse avec le masque, et c'est un problème. "Qu'est-ce qui se passe au niveau du langage ? Et pourtant c'est une priorité à l'école maternelle, donc ça va être difficile", explique Léa Le Goff, l'institutrice.

Des lycéens vaccinés

Au collège, il y a toujours un peu d'appréhension pour les nouveaux sixièmes, qui passent dans la cour des grands. À Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure, les collégiens doivent désormais porter le masque et mettre très souvent du gel. Avant 12 ans, pas de vaccin, donc les élèves cas contact devront rester chez eux pendant sept jours. Dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais), les élèves peuvent se faire vacciner le jour de la rentrée. Si un cas de Covid-19 survient dans une classe, "je sais que si je ne suis pas vaccinée je vais devoir passer en travail à distance, à domicile, et je préfère travailler au lycée, parce que c'est plus simple pour apprendre", explique Elisa. Six adolescents sur dix sont vaccinés en France.