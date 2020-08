Rentrée étudiante : "Le masque et le test, c'est ce qui permet de commencer l'année sereinement", estime la directrice d'une école parisienne

La directrice de la Web School Factory explique que chaque élève devra aussi être "un acteur responsable de cette sécurité collective".

L'école Web School Factory, installée dans le 14ème arrondissement à Paris, va tester au coronavirus ses 450 étudiants, 50 enseignants et 20 membres du personnels deux jours avant la rentrée. "Le masque et le test, c'est ce qui permet de commencer l'année sereinement", a estimé vendredi 28 août sur franceinfo Anne Lalou, la directrice et fondatrice de l'établissement.

"On est une communauté apprenante et en même temps, avec le Covid-19, on avait surtout le risque de devenir un lieu anxiogène et donc, on a souhaité mettre en place toutes les conditions possibles pour une rentrée sereine en présentiel", explique-t-elle.

Pas plus de deux promotions présentes par jour

Son école a signé un partenariat avec un laboratoire Biogroupe pour tester tout le monde sur le site de l'établissement. "Ce sera ensuite à chacun de nos étudiants d'être un acteur responsable de cette sécurité collective. Une école, c'est un collectif, c'est un vivre ensemble", ajoute la directrice. Elle n'organisera qu'une seule session de dépistage, ensuite elle fera de la sensibilisation pour responsabiliser les jeunes.

Anne Lalou estime que les tests avant la rentrée sont "fondamentaux" parce que les étudiants sont partis en vacances dans toute la France. La fondatrice de la Web School Factory va aussi distribuer des masques et du gel hydroalcoolique à tous ses étudiants. "On a aussi fait un très gros travail sur les emplois du temps pour s'assurer qu'en réalité, sur site, on n'aura jamais plus de deux promotions sur une même journée. Donc, on permet la rencontre et l'échange, mais on garantit la distanciation et la sécurité", décrit-elle encore.