Rentrée des enseignants : à quoi va ressembler cette année ?

C'est l'heure de la rentrée pour les enseignants. Lucie De Feyter, enseignante en CE1, retourne à l'école avec quelques incertitudes "on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé". Les rituels du matin ont changé, il faut désormais se laver les mains et porter un masque avant d'entrer en classe. Des contraintes qui ne l'empêche pas d'avoir hâte de retrouver sa salle de classe. "Ça me fait plaisir, c'est mon petit chez moi, mon deuxième foyer."



Une rentrée sous contrainte

Contrairement aux enseignants, les élèves âgés de 6 à 11 ans n'auront pas à porter le masque. Pour cette rentrée, l'accent est mis sur le protocole sanitaire. "C'est une rentrée particulière", confie Pauline Grouas, directrice de l'établissement. "C'est ce qui est difficile, gérer l'angoisse qui ressort des parents, des enseignants et même des enfants", explique la directrice.