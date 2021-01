Quand après réparation le matériel médical usagé retrouve une seconde vie

Après reconditionnement, on dirait que les fauteuils roulant, rehausseurs de bain ou de toilettes sortent de l'usine. Ces matériels usagés seront vendus entre 30 et 60 % du prix public Et il y a des milliers d'objets abimés et usagés abandonnés par des hôpitaux ou particuliers. Le réseau Envie, les récupère pour les remettre à neufs. Plus de 3000 aides techniques ont été collectées malgré la Covid.

Un des fondamentaux de notre association c'est d'éviter de jeter les produits qui peuvent encore servir. Claudine Wenger, technico-commerciale

Le réseau Envie : l'économie circulaire

Le réseau Envie emploie 3500 salariés en insertion dans toute la France. Il participe depuis 1984 à la limitation des déchets en les collectant et les revalorisant. Une fois réparé, le matériel est garantie et mis en conformité pour un usage comme s'il était neuf. A Strasbourg, l'association a même un accord avec l'assurance maladie qui prend en charge les dispostifs médicaux sur ordonnance. Une aubaine pour les utilisateurs puisqu'un fauteuil à double commande d'une valeur de 5000 euros neuf est vendu moitié prix.