Pyrénées-Atlantiques : 24 résidents et deux agents testés positifs au coronavirus dans un Ehpad d'Oloron-Sainte-Marie

Sur les 24 résidents testés positifs, un seul présente des symptômes, mais son état n'est pas grave. Les résidents ont été isolés et les visites interdites.

Vingt-quatre résidents et deux agents d'un Ehpad d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) ont été testés positifs au coronavirus, rapporte vendredi 11 septembre France Bleu Béarn Bigorre.

Ce foyer de contamination a été repéré vendredi. La totalité des 97 pensionnaires de l'Ehpad a été testée jeudi après la découverte d'un premier cas. L'un des résidents, souffrant d'une autre maladie, a été testé mercredi par précaution. Sur la centaine de tests menés, 26 sont revenus positifs : 24 parmi les résidents, et deux pour l'instant parmi les agents, qui n'ont pas encore tous été testés. Sur les 24 résidents testés positifs, un seul présente des symptômes, mais son état n'est pas grave.

Les résidents ont donc été isolés, les repas servis directement dans chaque chambre et les visites interdites. Le grand âge des résidents (l'un d'entre eux est centenaire) incite l'hôpital à prendre le plus de précautions, et à prendre les devants si ces cas positifs venaient à être pris en charge en état grave.

Les autorités de santé s'attendent à compter en tout une trentaine de cas dans ce cluster une fois tous les résultats connus.