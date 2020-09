Prêts garantis : les entreprises rassurées par l’État

Combien devront-elles rembourser ? Cette question taraude les entreprises ayant souscrit à des prêts garantis par l’État durant la pandémie de coronavirus. Des précisions ont été apportées concernant le taux d’intérêt qui leur sera demandé en cas de non-remboursement cette année. Une start-up de recyclage de bouteilles de plastique souffle enfin grâce à un prêt de 300 000 euros remboursable sur cinq ans.

Des taux toujours attractifs

"Le fait qu’on sache maintenant quelles seront les conditions d’amortissement nous permet d’être plus sereins", explique Benoît Paget, le président de la start-up. 600 000 petites et moyennes entreprises ont contracté un prêt garanti par l’État. Si elles ne le remboursent pas d’ici mai 2021, elles bénéficieront toujours de taux attractifs : entre 1 et 1,5% pour les prêts remboursés d’ici 2022 et 2023, puis entre 2 et 2,5% pour ceux remboursés d’ici 2024 et 2026.

