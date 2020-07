Près d'un quart des cas de Covid-19 ne présentent pas de symptômes, selon Santé publique France

Environ la moitié des transmissions surviennent durant la phase d'incubation d'un patient, indique une synthèse de Santé publique France.

Quelle est la part des asymptomatiques parmi les cas de Covid-19 ? Mercredi 8 juillet, Santé publique France publie une "synthèse rapide" des différentes études réalisées sur cette question cruciale qui permet d'y apporter une réponse plus précise. En recoupant la littérature scientifique, forcément récente sur le sujet, observant la contagiosité du nouveau coronavirus, l'agence conclut que 24,3% des personnes infectées "restent asymptomatiques".

Soit une part bien plus importante que ce qu'avançaient les premières études réalisées à ce sujet. Ainsi, rappelle Santé publique France, qu'une première étude chinoise, réalisée en janvier dans la ville de Hubei indiquait une proportion de 1,2 % de cas ne présentant pas de symptômes. Un taux bien plus faible "du fait d’une détection essentiellement basée sur la présence de signes cliniques."

Pour tirer ces nouvelles conclusions, l'agence s'est penchée sur plusieurs études, menées sur la population islandaise, les habitants du village de Vò en Italie, des rapatriés grecs de divers pays européens, des croisiéristes au large de l'Argentine, les professionnels de santé et patients hospitalisés dans le New Jersey, aux Etats-Unis, les passagers du navire de croisière Diamond Princess, les rapatriés japonais de Wuhan, les marins du porte-avions Charles de Gaulle ou encore les résidents d'une maison de retraite de l'état de Washington, aux Etats-Unis. Et ce afin de distinguer les formes pré-symptomatiques et véritablement asymptomatiques parmi tous les cas confirmés étudiés.

Alors qu'"il a été rapporté que la charge virale dans les prélèvements naso-pharyngés d’un patient asymptomatique pouvait être similaire à celles de patients présentant des signes", Santé publique France confirme que les différentes études disponibles plaident "pour le potentiel d’une transmission en phase pré-symptomatique", quand bien même "à charges virales égales, l’absence de signes tels que la toux limite la transmission effective en phase pré-symptomatique."

Ainsi, les études rassemblées "fournissent désormais une estimation convergente de la part des transmissions durant la phase pré-symptomatique autour de 50 %", prévient la synthèse, pour qui "la période de contagiosité serait maximale de 2 à 3 jours avant, et jusqu’à 8 jours après le début de symptômes." Par ailleurs, "la transmission en phase pré-symptomatique est avérée et semble importante peu avant (et encore quelques jours après) l’apparition des signes."

De quoi conclure que "les mesures de distanciation et de port du masque ne doivent pas être réservées aux personnes malades" et que "l’identification des contacts doit inclure des évènements potentiels de transmission dans les 2 à 3 jours avant l’apparition des signes chez un cas", conclut la synthèse.