Pour Thierry Mariani, eurodéputé RN, "la campagne de vaccination est un échec total"

Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national, était l’invité du 23h de franceinfo, dimanche 14 février. Alors que près de 3 millions de Français ont été vaccinés, l’ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy juge que "la campagne de vaccination est un échec total". "Pour vacciner tous les Français d’ici la fin août, il faudrait vacciner chaque jour 500 000 personnes. La promesse est totalement impossible à tenir", a-t-il estimé. Sur sa participation aux élections régionales, il a annoncé qu’il trancherait "quand la situation sanitaire sera redevenue normale", car "les Français sont plus préoccupés par le fait que leurs proches pourront être vaccinés ou pas".

Génération identitaire, "des lanceurs d’alerte"

Sur des sujets plus politiques, l’eurodéputé a tenu à défendre Marine Le Pen concernant son débat avec Gérald Darmanin : "Elle a été républicaine et très claire. Sur ces sujets de migration, sécurité et islamisme, elle est constante depuis dix ans, contrairement au gouvernement." Sur la dissolution demandée par le ministre de l’Intérieur du groupe Génération identitaire, Thierry Mariani a exprimé son désaccord. "Pour moi ce sont des lanceurs d’alerte. Il n’y a jamais eu la moindre condamnation contre des militants de Génération identitaire. C’est une décision politique", a-t-il conclu.