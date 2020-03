Pour répondre à vos questions sur l'épidémie de coronavirus, franceinfo lance l'opération #OnVousRépond

Qu'avez-vous le droit de faire en cette période de confinement ? Quels comportements adopter pour limiter l’épidémie ? Les équipes de franceinfo et de France Télévisions se mettent à votre service pour apporter des réponses à vos interrogations.

Nous traversons l'une des plus graves crises qu'ait connues le pays depuis la Seconde Guerre mondiale et nous la traversons ensemble. Dans cette période d'incertitudes, franceinfo répond à toutes vos questions, petites et grandes, tant celles qui concernent votre quotidien et votre travail, celles sur le virus et la maladie ou encore sur la marche du monde.

Vos questions affluent en grand nombre depuis plusieurs jours et nous nous mobilisons pour y répondre. Les équipes du numérique, de la radio et de la télévision sollicitent des médecins, des experts, les pouvoirs publics et autres spécialistes pour vous apporter des réponses précises et vérifiées.

"Pour une sortie à proximité du domicile, quelle est la distance à respecter autour de chez soi ?", nous demande Ophe29. "Est-ce que la Poste va continuer de fonctionner ?", nous interroge Jess. Stéphanie, elle, se questionne sur la situation de notre voisin européen : "Pourquoi le taux de mortalité est-il si faible en Allemagne ?" Ces questions donnent lieu à de courtes réponses ou à de longs développements, en ligne ou sur nos antennes.

Comment poser votre question ?

Pour nous solliciter, deux solutions :

Rendez-vous dans notre Live, un espace dédié où vous pouvez adresser vos questions directement, de manière anonyme ou non. Chaque jour dans ce Live, plusieurs de nos journalistes se relaient pour dialoguer avec vous. En plus de vous y donner les informations essentielles de la journée, ils répondent au maximum de questions dans la limite de leur capacité.

Rendez-vous sur cet article, dans lequel vous trouverez un formulaire pour poser vos questions très simplement. Nous le consultons continuellement pour vous répondre dès que nous le pouvons.

Où trouver nos réponses ?

Sur notre site franceinfo.fr, rendez-vous sur la page dédiée à cette opération #OnVousRépond. Vous y trouverez tous les articles dans lesquels nous vous avons répondu.



A l'antenne radio de franceinfo, nos journalistes posent tout au long de la journée vos questions à différents experts : avocats, médecins, pharmaciens, responsables syndicaux... Ils vous donnent leurs réponses à l'antenne.



L'antenne TV de la chaîne info (canal 27) diffuse toutes les heures un nouveau rendez-vous avec le journaliste David Lefort, pour apporter des réponses aux questions que vous nous posez le plus souvent dans le Live de franceinfo.fr.



Enfin, à l'antenne de France 2, le Journal de 20 heures consacre chaque soir du temps aux questions que vous nous faites parvenir sur franceinfo.fr. Guillaume Daret interroge tour à tour des membres du gouvernement, des infectiologues ou d'autres spécialistes, qui vous apportent leurs réponses en direct.