Pour le magazine "Time", 2020 est "la pire année de l'histoire"

Une croix rouge sur les quatre chiffres de l'année : la une de la prochaine édition du Time, dévoilée samedi 5 décembre, est pour le moins explicite. Et le constat est implacable : selon le magazine, 2020 est la "pire année de l'histoire". Un avis certainement partagé par nombre de personnes, en raison de la pandémie de Covid-19.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC