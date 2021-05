Portugal : l'île de Madère part à la conquête des touristes

Madère veut attirer les touristes en rassurant le plus possible, tout en allégeant les restrictions sanitaires. L'économie de l'île portugaise repose en grande partie sur ses visiteurs.

L'île de Madère accueille les visiteurs depuis le début du mois de mars, contrairement au reste du Portugal. Les touristes profitent de la joie de retrouver les restaurants, qui servent en salle ou en terrasse. "Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur", lance une Française. Les visiteurs doivent présenter un certificat de vaccination, de guérison, ou se faire tester sur place si nécessaire. Une vingtaine de cas positifs par jour seraient détectés sur l'île.

Les interrogations des touristes face aux restrictions sanitaires

Le tourisme représente un quart de l'économie de Madère. Cependant, pour le moment, les touristes sont plutôt rares. Joana Da Silva, voyagiste, reçoit quelques demandes, mais fait face aussi à beaucoup d'interrogations. "Leurs questions, c'est surtout de savoir si on doit rester en quarantaine, si on doit mettre le masque régulièrement, si les restaurants et les musées sont ouverts, s'ils peuvent faire des vacances normales", explique-t-elle.