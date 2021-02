Politique : comment convaincre au temps du Covid ?

Fini les poignées de mains sur les marchés : comment faire de la politique à l’heure de la crise sanitaire ? Les politiques ont dû s’adapter. Le numérique, les visions conférence et les réseaux sociaux ont remplacé les classiques grands meetings. La crise sanitaire change à la fois le calendrier et la forme d'une campagne.

“Moi je préfère et de loin les immenses rassemblements qu’on a été capable de faire dans le passé, parce qu'ils donnent de la force !”, explique Jean-Luc Mélenchon, candidat La France Insoumise à l'élection présidentielle. “C’est un handicap, il faut réussir à le surmonter.”

Débats sur les réseaux sociaux

Chez les socialistes, les grandes réunions publiques sont transformées en débats sur les réseaux sociaux, ce qui peut attirer de nouveaux publics.

Pour Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule, et ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, il faut s’adapter pour pouvoir passer des messages. “On intensifie plus les investissements en matière numérique pour pouvoir continuer à informer. On essaie aussi d'être un peu plus présent dans les médias”, explique-t- il.

