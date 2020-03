Policière blessée dans l’Oise : "Toute cette nuit, j’ai repensé au bruit de la brique sur son crâne", témoigne un policier

Une policière a été blessée au visage par un jet de projectile, alors qu'elle tentait de faire respecter les règles du confinement.

"Toute cette nuit moi j’ai repensé au bruit de la brique sur son crâne", raconte Frédéric Ducauroy, délégué local du syndicat Alternative Police, mercredi 25 mars à franceinfo, au lendemain de violences lors d’un contrôle à Beauvais dans l’Oise, pour faire respecter les règles du confinement pendant l’épidémie de coronavirus. Une policière a été blessée au visage par un jet de projectile, sous les yeux du bridagier-chef.

Mardi après-midi, "on vient pour leur demander de rentrer chez eux. on voit un groupe d’une petite dizaine d’individu avec un caisson de musique, de bouteilles d’alcool, et on décide de procéder au contrôle. Certains s’en vont et là ça dégénère parce que, pour eux, on devrait les laisser faire", raconte le brigadier-chef.

Fracture du crâne et 15 jours d'ITT

Frédéric Ducauroy explique que "c’est à ce moment-là qu’on aperçoit un objet qui est jeté. Malheureusement ma collègue le reçoit sur le crâne".

Il y a eu le choc. Toute cette nuit moi j’ai repensé au bruit de la brique sur son crâne.Frédéric Ducauroy, délégué local du syndicat Alternative Policeà franceinfo

Le délégué syndical affirme avoir eu des nouvelles de l’adjointe de sécurité qui "est très fatiguée, très choquée, mais elle va bien". Elle a été opérée pour un hématome et une fracture du crâne au CHU d’Amiens, et est vue prescrire 15 jours d’ITT.

Dans cette affaire, deux frères de 17 et 23 ans ont été interpellés, mais l’auteur du jet de projectile est toujours recherché, selon les informations de franceinfo.