PODCAST. Les Américains, inégaux face au coronavirus

Le coronavirus creuse les inégalités aux États-Unis. (MEL MELCON / LOS ANGELES TIMES)

À New York, les quartiers pauvres sont plus durement touchés que des secteurs plus riches. Dans plusieurs villes américaines, les Afro-américains sont surreprésentés parmi les victimes du Covid-19. Si le virus frappe sans discriminer, les facteurs sociaux-économiques de la crise rendent certains Américains plus vulnérables que d'autres.

Malgré les mesures de confinement mises en place, de nombreux américains sont forcés de continuer à travailler pour rembourser leurs crédits immobilier ou leur dette étudiante, souvent sans protection.

L'impact politique de la crise

Les correspondants des radios francophones publiques évoquent également l'impact politique de cette crise, non seulement pour les démocrates qui se rangent derrière Joe Biden, mais aussi pour le président Trump. Confinement oblige, cet épisode a été enregistré à distance à partir de la résidence de Washington de chacun des correspondants.

Enfin, à la fin de ce treizième épisode, ils vous parlent de l'Amérique qui leur manque, et vous la donnent à entendre : la folie soudainement arrêtée de la campagne présidentielle, la vallée de Shenandoah près de Washington et même les sons tonitruants des klaxons et des rues débordantes de New York.