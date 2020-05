PODCAST. Coronavirus, au cœur de la lutte : une plongée dans le quotidien des hôpitaux face à la crise

franceinfo lance une série de reportages en immersion dans l’univers des hôpitaux et en partenariat avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Ils sont médecins, chercheurs, infirmiers, aides-soignants. Ils sont aussi tous ceux que l’on ne voit pas. Tous, ils assurent le fonctionnement des hôpitaux et nous protègent, face à l'épidémie du coronavirus. Echanges privilégiés avec les professionnels des soins ou de la recherche, reportages au cœur des établissements de santé... Voici la série de podcasts originaux "Coronavirus : au cœur de la lutte" avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui a ouvert les portes de ses hôpitaux pour rendre compte de la réalité de la lutte contre le coronavirus.

Vivre et mourir à l’hôpital Bichat

Partis à la rencontre des soignants et des professionnels de santé de l’hôpital Bichat pendant 24 heures, Solenne Le Hen et Jérémy Tuil dressent le portrait de cet établissement, de ceux qui y travaillent et nous plongent dans leur quotidien : leur fatigue, leurs doutes, leurs peines, leurs colères, mais aussi, derrière leurs masques, leurs sourires et leurs rires.

Les invisibles des hôpitaux

Immersion auprès des "invisibles", ceux qui exercent ces professions essentielles au bon fonctionnement des établissements de l’AP-HP, souvent méconnues. Des blanchisseurs de la Pitié-Salpêtrière aux logisticiens, en passant par les menuisiers, brancardiers ou aide-soignants comme Guilaine en charge de l'accueil de l’hôpital européen Georges-Pompidou, Solenne Le Hen, Valentin Dunate et Boris Loumagne nous partagent le quotidien de ces professionnels de l’ombre.

Les enfants du Covid

Solenne Le Hen se rend à l’hôpital pour enfants Robert-Debré et dévoile l’impact du Covid-19 sur cet établissement spécialisé. A découvrir, les témoignages forts de parents qui se relaient auprès de leurs enfants, le parcours de femmes enceintes atteintes du Covid et rencontre avec le personnel soignant des urgences qui se retrouvent vides. Un reportage au cœur de cet hôpital spécialisé qui a dû se réorganiser en période de crise sanitaire.

