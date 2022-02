Plantu rend hommage aux soignants avec une exposition au CHU de Saint-Etienne

Hommage aux soignants, c'est ainsi que Plantu a intitulé sa nouvelle exposition de dessins. Une série réalisée dès le premier confinement et poursuivie durant deux ans pour dire merci à ceux qui travaillent dans l’ombre. Après Dijon, Créteil, Toulouse ou encore Strasbourg, Plantu s’est rendu au CHU de Saint-Etienne, dans la Loire, pour son inauguration.

"Une démarche qui nous touche"

Depuis août 2020, le célèbre dessinateur de presse qui officiait au journal Le Monde, narre l’engagement du personnel médical face à la crise sanitaire. Il a souhaité faire don de ses croquis aux hôpitaux et part en tournée à travers la France pour rencontrer et remercier, à sa manière, ces personnels "en première ligne".

Voilà donc les oeuvres qui parviennent au CHU de Saint-Étienne dans la Loire où elles ont été chaleureusement accueillies par toute l'équipe de l'établissement. "C'est très émouvant, on est nombreux ici à être des fans absolus de Plantu. C'est une démarche qui nous touche et il le fait à sa façon, tout en nuance, en caricature gentille, en justesse de l'analyse", confie le professeur Thierry Thomas, avant d'ajouter, "moralement ça compte beaucoup pour les gens qui commencent à fatiguer". L'exposition qui réunit pas moins de 50 dessins, propose "une mise en regard chronologique afin de saisir l'enjeu de la vie quotidienne des hôpitaux et du personnel soignant".

La crise sanitaire vue par Plantu (France 3 AURA)

Le dessin pour dire une réalité grinçante

Lors de l'inauguration le 1er février, de nombreux curieux sont venus retrouver ce petit coup de crayon qui porte un regard sans équivoque sur une réalité grinçante. "La petite touche humouristique de Plantu, j'aime bien. Ça fait rager et oui... ça fait des gros débats", constate une visiteuse. Cinquante ans à la Une du journal Le Monde, des collaborations avec l'hebdomadaire L'Express et pour l'émission Droit de Réponse ont rendu son trait immédiatement reconnaissable aux yeux de tous. "J'ai souri, j'ai grincé un peu des dents, mais c'est des vérités qui sont bonnes à dire", assure une visiteuse.

Dans le hall de l'hôpital, le dessinateur n'hésite pas à commenter ses dessins. "C'est une manière de dire les choses gentiment d'un sujet qui est assez lourd à porter par les soignants", détaille-t-il devant son dessin au slogan évocateur de "C'est pas parce qu'on est grève que vous attendez, c'est parce que vous attendez qu'on est en grève". Après l'exposition, l’hôpital conservera ces planches pour les exposer ensuite ailleurs mais toujours derrière ses murs.

Hommage aux soignants par Plantu, jusqu'à la fin du mois de février, dans le hall d'accueil du Bâtiment A-B du CHU - Hôpital Nord de Saint-Etienne