Plages : une application pour réserver sa place

La plage est encore vide, mais plus pour très longtemps. La petite station balnéaire catalane d'Argelès-sur-mer (Pyrénées Orientales) est plutôt habituée aux bains de foule. Jusqu'à 140 000 touristes viennent y poser leur serviette l'été. Entre juillet et aout, les 7 kilomètres de plage sont pris d'assaut.

Des créneaux de trois heures

Impossible pour le maire d'Argelès-sur-mer de faire respecter la distanciation sociale. Il réfléchit sérieusement à en limiter l'accès. "Il faudrait réserver sa place pour des créneaux horaires pour un certain nombre de personnes. Cela garantirait l'accès à la plage", explique le maire Antoine Parra. On réserverait son morceau de sable en ligne via une application pour un créneau moyen de trois heures. "Je choisis la plage dans laquelle je veux me rendre et je peux réserver le nombre de tickets nécessaires", précise Bruno Delmas, fondateur de l'application Elloha.