Photo Hebdo : une baleine à New York et un baiser de la Mère Noël au Brésil

Comme chaque vendredi, Photo Hebdo revient le 11 décembre pour un tour de l'actualité internationale en images. Un cliché a provoqué l’indignation dans la semaine du 7 décembre. À Londres (Royaume-Uni), une foule compacte s'est formée en pleine rue, sans masque et sans distanciation, dans un pays où le Covid-19 a tué plus de 60 000 personnes. Dans un autre registre, plus tendre, la photographie d’un baiser donné par une femme déguisée en Mère Noël à une petite fille au Brésil a fait fondre les cœurs.

Une baleine à bosse devant la statue de la Liberté

En Turquie, une artiste a publié un cliché engagé d’elle, installée dans un lit au milieu d’une rue d’Istanbul. Un pied de nez aux hommes qui agressent les femmes lorsqu’elles portent un short. La même semaine, des photographies de l’éruption du Piton de la Fournaise, sur l’île de la Réunion, donnent des frissons. Outre-Atlantique, une baleine à bosse surgit devant la statue de la Liberté, à New York ; un signe que les eaux de la ville ont correctement été dépolluées et qu’elles sont de nouveau accueillantes.

