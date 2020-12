Photo Hebdo : des manchots, l’éveil d’un volcan et un moment de grâce

Vendredi 4 décembre, France Télévisions revient sur l'actualité de la semaine avec Photo Hebdo. Une image a fait le tour du monde : un instant de grâce dans un flot de tristesse. Il s'agit d'une photographie prise par Go Nakamura, de l’agence Getty, qui montre un médecin américain réconfortant un vieil homme, malade du Covid-19. "Il pleure, alors je m’approche de lui, et je lui demande pourquoi. Il me dit : 'Je veux être avec ma femme'", raconte le professionnel de santé. Au Texas, plus d'un million de cas positifs sont recensés.



Chaos de lave et manchots de Noël

Dans un autre registre, en Savoie, des skieurs glissent sur le bitume pour contester la fermeture des stations de ski, en raison de l’épidémie de coronavirus. À l’autre bout du monde, en Indonésie, une photographie de Juni Kriswanto pour l’AFP montre un chaos de lave provoqué par le réveil violent d’un volcan. 4 000 habitants ont été évacués sans espoir de retour. Enfin, dans l’aquarium de Londres, on prépare les manchots confinés à revoir des humains en leur faisant regarder… Des films de Noël.

