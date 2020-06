Peut-on être son propre médecin ?

Pour le docteur Frédéric Saldmann, l'immunité est la clef. "Que ce soit pour le Covid-19 ou pour les médicaments comme le Levothyrox, la base est notre immunité. Plus on avance en âge, plus notre immunité diminue. C'est pour ça que les personnes plus âgées peuvent mourir d'une simple grippe et, en même temps, que les jeunes sont plus protégés. Il n'y a pas de médicament pour renforcer notre immunité. Par contre, notre mode de vie va tout changer", a déclaré le médecin, cardiologue et nutritionniste dans le journal de 23 heures de franceinfo, jeudi 25 juin.

Lutter contre l'excès de poids

Mais tout cela permet-il de lutter contre le coronavirus, pour lequel on n'a toujours pas de vaccin ? "80% des sujets qui étaient en réanimation étaient en excès de poids et ne faisaient jamais d'exercice. L'excès de poids favorise les risques de cancer mais aussi celui d'attraper le coronavirus. C'est pour ça que, dans mon livre, j'ai tenté de donner des moyens pour perdre du poids efficacement et de façon durable", a poursuivi l'auteur de "On n'est jamais mieux soigné que par soi-même".

Le JT

Les autres sujets du JT