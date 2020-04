Pétrole : le prix du baril américain s'effondre, miné par la chute de la demande et la saturation des réserves

Le baril américain West Texas Intermediate a perdu plus de 30% lundi, passant sous les 13 dollars. Il s'agit du niveau le plus bas depuis plus de deux décennies.

Un puits de pétrole, le 12 mars 2019, à Cotulla, au Texas. (LOREN ELLIOTT / AFP)