Perpignan : le maire Louis Aliot (RN) décide de rouvrir les musées, la préfecture saisit la justice

Alors qu’aucune avancée n’a encore été annoncée par le gouvernement pour les lieux culturels, le maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales), Louis Aliot (Rassemblement national), a décidé de rouvrir les quatre musées de la ville. "On ne voit pas comment on peut fréquenter des lieux commerciaux avec autant de personnes, et pourquoi on ne peut pas en fréquenter d’autres comme le musée Rigaud, avec une jauge respectée, les gestes barrières et tout pour respecter le protocole sanitaire", s’est-il justifié.

Aucun calendrier de réouverture

En conséquence, le préfet de Pyrénées-Orientales a décidé de saisir la justice et a demandé la suspension de l’arrêté municipal. De son côté, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a échangé avec les professionnels du secteur, lundi 8 février. "Les musées et les monuments seront les premiers convoqués à la réouverture quand nous aurons une décrue", a-t-elle mis en avant. Si l’exécutif travaille sur un protocole renforcé, avec des horaires restreints, des entrées sur réservation et des jauges adaptées, aucun calendrier précis n’a été communiqué.

