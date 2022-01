Politique : des agressions d'élus de plus en plus fréquentes

Romain Grau, député LREM a été agressé, le samedi 22 janvier, par une foule de manifestants anti-pass sanitaire. Une agression de plus dans un climat de plus en plus tendu depuis la crise des Gilets Jaunes.

Romain Grau a été la cible d'une attaque très violente. Giflé, frappé et insulté, le député LREM a vécu un véritable cauchemar. Cependant, cette agression est loin d'être isolée. Depuis la crise des Gilets Jaunes, les agressions envers les élus ont bondi de 200% en un an.



Des menaces régulières

Les élus sont de plus en plus nombreux à être agressés au quotidien. À tel point, que certains optent pour des caméras de surveillance. C'est le cas de Laetitia Saint-Paul, député (LREM) qui reçoit des menaces régulières sur les réseaux sociaux, endroit où ce fléau se répand de plus en plus. Son domicile est surveillé de jour comme de nuit par des patrouilles de gendarmerie. Les menaces de mort reçues par les élus sont désormais centralisées par le parquet de Paris. Il y a actuellement 250 affaires et 150 victimes depuis le mois de juillet et la contestation contre le pass sanitaire.