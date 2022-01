Perpignan : le député LREM Romain Grau agressé par des manifestants anti-pass

Le député LREM Romain Grau, ainsi qu'un conseiller parlementaire du ministre de la Justice et un des voisins du parlementaire, ont été pris à partie samedi 22 janvier à Perpignan (Pyrénées-Orientales) par des manifestants contre le pass sanitaire qui ont attaqué sa permanence.

"Je travaillais avec Guillem Gervilla, conseiller parlementaire d'Eric Dupond-Moretti, quand d'un seul coup on a entendu une horde de personnes se diriger vers la permanence puis taper sur les vitres", décrit Romain Grau à l'AFP, estimant leur nombre à plus de 250. "Nous sommes sortis leur parler et là, nous avons été pris à partie très violemment. Ils voulaient clairement nous faire craquer avec des insultes assez lourdes. Un de mes voisins s'est interposé et s'est fait gifler. Moi j'ai reçu un coup de poing sur le menton. Nous avons finalement réussi à nous exfiltrer à l'étage et ils se sont dispersés après avoir cassé une vitre."

Je condamne fermement cette nouvelle attaque contre ma permanence, la tentative d'intimidation et les violences commises contre @guillemgervilla, notre voisin et moi.



Rien ne m'empêchera de continuer à agir au service des perpignanais et des Français !pic.twitter.com/4ZdYqpiqnv — Romain Grau (@RomainGrau) January 22, 2022

Romain Grau a fait part de sa volonté de porter plainte dimanche. Le préfet des Pyrénées-Orientales assure, dans un tweet, que "tout sera engagé pour identifier les auteurs [des violences]."