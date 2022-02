Pass vaccinal : les routiers sur la ligne de départ pour le "convoi de la liberté"

À Nice, des convois de véhicules ont pris la route dans la matinée du mercredi 9 février. Ils souhaitent rejoindre Paris vendredi, et reproduire la mobilisation d'Ottawa, au Canada, qui dénonce les mesures sanitaires. En France, les raisons de la colère sont plus diverses.

Depuis Nice, dans les Alpes-Maritimes, le "convoi de la liberté" se prépare, dans la matinée du mercredi 9 février, à traverser la France afin de faire entendre ses revendications jusque Paris et Bruxelles (Belgique). Les participants revendiquent leur liberté. "La liberté d'expression, la liberté de ne pas être vacciné", explique un homme, tandis qu'un autre argue : "je suis né libre et je veux rester libre, tout simplement".

Un mouvement venu du Canada

Le nom du mouvement vient du Canada. L'objectif est d'imiter les routiers d'outre-Atlantique. On retrouve parmi les participants des membres du personnel soignant suspendu, ainsi que d'anciens "gilets jaunes", dont la colère a gonflé avec l'apparition du pass vaccinal. Pour le moment, quelques dizaines de motos et de voitures se trouvent sur l'autoroute, mais le convoi pourrait grossir au fur et à mesure des villes traversées.