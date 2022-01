Orléans : première journée de mise en application du pass vaccinal

C’est désormais le seul sésame pour mener une vie normale. À Orléans (Loiret) comme partout en France, le pass vaccinal rythme désormais le quotidien des commerces, à commencer par les restaurants. Le changement est presque passé inaperçu pour beaucoup. "Je suis même d’accord si on me demande ma pièce d’identité", déclare un client. En effet, les commerçants pourront maintenant demander une pièce d’identité afin de vérifier la validité d’un pass.



Une mesure qui divise

Cent mètres plus loin, dans un cinéma, la gérante affirme avoir perdu des spectateurs. Et même parmi les personnes vaccinées, certains sont loin d’approuver ces mesures. "C’est une exclusion de plus pour un certain nombre de personnes", rétorque une spectatrice. Dans un café voisin, une serveuse est déjà à bout. Il lui arrive de se faire insulter lorsqu’un pass n’est pas valide et affirme perdre du temps. Le gouvernement se dit prêt à lever l’obligation du pass vaccinal dès que les conditions sanitaires le permettront.