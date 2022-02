Mouvement antivax : va-t-on voir apparaître un "convoi de la liberté" français ?

À deux mois de la présidentielle, va-t-on assister à un nouveau modèle de contestation appelé "le convoi des libertés" ? Plusieurs appels ont été lancés sur les réseaux sociaux, pour organiser des convois jusqu'à Paris samedi et Bruxelles lundi. Ils s'inspirent de la mobilisation des routiers au Canada contre les restrictions sanitaires.

Des camions qui bloquent la capitale Ottawa pour protester contre les mesures sanitaires, c'est du jamais vu au Canada. Cela fait maintenant onze jours que les routiers sont à la manœuvre, dans ce qu'ils appellent "le convoi de la liberté". Va-t-on voir apparaître un convoi français ? Depuis quelques jours, une page Facebook, suivie par près de 280 000 personnes, relaie les appels à converger vers Paris.

Six convois doivent rallier Paris vendredi

Presque tous les citoyens prêts à se mobiliser ont soutenu les manifestations anti pass sanitaire. Certains ont été des Gilets jaunes, beaucoup protestent contre le coût de la vie. Six convois doivent rallier Paris, vendredi 11 février. Ensuite, direction Bruxelles (Belgique) le 11 février, pour un rassemblement européen. Lundi 7 février déjà, un premier convoi a été arrêté en région parisienne. Les premiers convois partiront demain de Nice (Alpes-Maritimes), Perpignan (Pyrénées-Orientales) et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), via le réseau secondaire.