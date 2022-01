Covid-19 : ce qui change avec l’entrée en vigueur du pass vaccinal

Quelles sont les différences entre le pass sanitaire et le pass vaccinal ? Le pass vaccinal entre en vigueur lundi 24 janvier pour les 16 et plus en métropole. Reportage.

Lundi 24 janvier, les règles de nos vies sociales vont de nouveau changer. Le nouveau pass vaccinal sera obligatoire pour accéder aux bars, aux restaurants, au cinéma, au théâtre, aux salles de sport et aux transports interrégionaux. En revanche, il ne sera pas obligatoire pour entrer à l’hôpital ou dans un Ehpad. Les meetings politiques ne sont pas non plus concernés par le nouveau pass. Idem pour les DOM-TOM, où chaque préfet décidera plus tard de son entrée en vigueur.



Le pass vaccinal, une contrainte supplémentaire

En métropole, les restaurateurs pourront contrôler l'identité des clients en cas de doute. Le pass vaccinal est une contrainte supplémentaire pour certains commerçants pas rassurés. "Ça va restreindre encore le nombre de spectateurs qui ont la possibilité de venir au cinéma", explique Catherine Poitevin, adjointe de direction du cinéma d’Ajaccio (Corse-du-Sud). Tous les plus de 16 ans sont concernés par cette nouvelle mesure sanitaire.