Pass vaccinal : des contrôles sont prévus dans les transports

Le pass vaccinal est désormais notre compagnon de voyage obligatoire dès lundi 24 janvier pour les trajets longue distance. Un voyageur étranger n’était pas au courant de ce changement. Il ne peut donc pas retourner à Paris. "J’avais un test PCR pour venir de Suède jusqu’à Lille (Nord), personne ne m’a demandé de pass vaccinal, et là pour la petite distance entre Lille et Paris, il me faut le vaccin", déplore-t-il. D’autres ne voient pas de différences.

Quelques incompréhensions

La mise en place du pass sanitaire avait déjà poussé quelques voyageurs à se faire vacciner, cela étant plus pratique lorsqu’il faut prendre le train fréquemment. "Ça me permet de continuer de travailler, d’avoir une vie normale, de sortir etc…", déclare un voyageur. Autre incompréhension : le pass est nécessaire pour un train circulant d’une région à une autre, mais pas pour les TER. Pour le moment, le pass vaccinal n’est pas exigé pour tout trajet à bord d’un train régional.