Le test PCR

Timothée Bruel : Le test PCR, c'est vraiment la référence en termes de diagnostic. C'est le test le plus puissant, le plus sensible, le plus fiable. Le point négatif, c'est qu'il est contraignant parce qu'il faut se déplacer dans un laboratoire et qu'il y a un délai pour avoir le résultat. C'est forcément le test à privilégier parce que c'est le meilleur. Maintenant, si on l'associe pas à une période d'isolement entre le moment du test et le moment du résultat du test, il peut servir strictement à rien.

Le test antigénique

Timothée Bruel : Le point fort du test antigénique, c'est sa praticité et la rapidité d'obtention des résultats. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire au coin de la rue, dans une pharmacie. C'est vraiment le test à faire, si on en a la possibilité, juste avant de sortir, juste avant de faire un repas de famille. Si on peut le faire, la matinée d'un repas, c'est l'idéal. Parce que, vraiment, le point fort du test antigénique, c'est que finalement, malgré qu'il soit moins sensible, il correspond assez bien à la fenêtre de contagiosité.

L'autotest

Il y a plein de modèles différents d'autotests. Après, ils sont tous globalement composés de la même chose. Je pense que c'est super d'en avoir tous chez nous parce que si on a des symptômes, c'est quand même un bon moyen de vérifier rapidement et d'agir très, très vite si jamais c'est positif. Il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs. Il faut vraiment, encore une fois, considérer le résultat négatif comme un gage de sécurité absolu.

Le test salivaire

Le point fort de ce test, c'est qu'on est sur un prélèvement non invasif puisqu'on a juste à cracher. Donc, c'est extrêmement bien adapté aux enfants en bas âge pour lesquels ça peut être compliqué de faire un prélèvement profond. Son point faible, c'est que c'est un prélèvement qui est plus délicat à standardiser. La qualité d'un test salivaire va dépendre de la qualité de la salive. Et donc, si on a fumé ou si on a bu dans la demi-heure avant ou dans l'heure avant, ça peut impacter le résultat.