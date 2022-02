BRUT

Ils sont en route vers Paris et Bruxelles pour protester contre le pass vaccinal et la hausse des prix de l'essence. Brut a passé 24 heures avec le "convoi de la liberté".

Brut a suivi le "convoi de la liberté" depuis Toulon. "On va droit vers une liberté qu'on avait totalement perdue", se réjouit une des membres du convoi. Aujourd'hui, les manifestants réclament la liberté de pouvoir se déplacer, "de pouvoir vivre normalement". "On demande à ce que nos enfants arrêtent d'être étouffés par tous ces masques, par tous ces protocoles, par tous ces tests qui vont les étouffer au fur et à mesure du temps et qui vont en faire des gens névrosés, des adultes totalement mal dans leur peau", ajoute-t-elle.

Niveau logistique, du ravitaillement avait été prévu. "La solidarité, elle est énorme, c'est impressionnant ce qu'il y a : il y a des vivres, des boissons, il y a tout", explique un manifestant. À l'arrivée à Lyon, une logistique a également été mise en place pour permettre de nourrir les centaines de personnes arrivées sur place. "Tout va mal, tout va mal, les gens sont à bout, ils n'en peuvent plus et il faut absolument faire quelque chose", estime une manifestante.