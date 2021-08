Vaccins contre le Covid-19 : New York rend la vaccination obligatoire pour entrer dans les restaurants, salles de spectacle et de gym

Un pas de plus vers la vaccination obligatoire. A New York, une preuve de vaccination contre le Covid-19 sera bientôt exigée pour accéder à l'intérieur des restaurants, des salles de sport et de spectacle, a annoncé mardi 3 août le maire démocrate Bill de Blasio, faisant de sa ville la première aux Etats-Unis à créer un passeport vaccinal. Le dispositif, baptisé "Key to NYC pass", "exigera la vaccination des salariés et des clients des restaurants en intérieur, des salles de sport et des salles de spectacle", a expliqué le maire lors d'un point presse, précisant qu'il faudrait "au moins une dose" de vaccin pour pouvoir en bénéficier.

Des contrôles dès le 13 septembre

"Si vous êtes vaccinés (...), vous avez la clé, vous pouvez ouvrir la porte. Mais si vous n'êtes pas vaccinés, malheureusement, vous ne pourrez pas participer à beaucoup d'activités", a résumé Bill de Blasio. Il a précisé que le dispositif serait lancé le 16 août, mais que les premiers contrôles pour le faire respecter auraient lieu à partir du 13 septembre.

Depuis quinze jours, le maire et le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, ont multiplié les annonces pour renforcer la vaccination des fonctionnaires et recommander le port du masque, face à la résurgence du nombre de cas de Covid due au variant Delta. A New York, ville de plus de 8 millions d'habitants, 71,8% des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin, selon les chiffres de la mairie.