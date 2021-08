Rentrée scolaire : "Il n'y aura pas de pass sanitaire, ni pour les élèves, ni pour les enseignants", affirme Jean-Michel Blanquer

Il n'y aura pas de pass sanitaire à l'école. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, dans une interview au Journal du Dimanche, publiée dimanche 22 août. "S'il s'agit d'entrer dans un établissement scolaire, il n'y aura pas de pass, ni pour les élèves, ni pour les parents, ni pour les enseignants, a-t-il assuré. L'école doit rester accessible à tous, c'est pourquoi il n'y aura pas de passe sanitaire. C'est notre philosophie depuis le début de la crise."



Idem pour les professeurs, qui ne devront pas montrer leur QR Code en entrant dans leur établissement, contrairement à certains pays comme l'Italie. "Ce ne serait ni légitime, ni souhaitable, ni utile : l'immense majorité des enseignants est vaccinée ou prête à se faire vacciner, a avancé Jean-Michel Blanquer. Nous sommes dans une logique de confiance et de responsabilité."

Protocole de niveau 2

Le ministre de l'Education nationale a également annoncé que le protocole retenu pour la rentrée du 2 septembre est celui dit de "niveau 2" avec cours en présentiel dans les écoles, collèges et lycées, masque obligatoire à l'intérieur dès le primaire, limitation du brassage et aération renforcée.

Une campagne de vaccination via les collèges et lycées débutera également dès la rentrée scolaire pour les élèves de plus de 12 ans qui le souhaitent. "Selon les situations, soit des équipes mobiles viendront vacciner dans les établissements, soit nous organiserons le déplacement des élèves volontaires, en lien avec les services de santé, vers les centres de vaccination", a t-il précisé.

"La même règle que pour le reste de la population"

En cas de contamination dans une classe, la période d'isolement de sept jours, donc d'école en distanciel, ne sera pas requise pour les élèves vaccinés, "la même règle que pour le reste de la population", a fait valoir le ministre. Dans le primaire, les enfants n'ayant pas l'âge pour être vaccinés, la règle reste la fermeture de toute la classe pour sept jours en cas de contamination.

Enfin, en ce qui concerne les sorties scolaires, les élèves ne se verront pas demander de pass sanitaire dans les lieux où ils ne sont pas mélangés au public (piscines ou bibliothèques). Mais à compter du 30 septembre, il sera demandé, à partir de 12 ans dans les lieux qui le requièrent.