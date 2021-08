Rentrée des classes : les écoles se préparent au nouveau protocole sanitaire

À la rentrée, à l'intérieur de l'école de Montgeron, dans l'Essonne, deux salles de classe seront équipées de capteurs de CO2. Il sert à valider le protocole sanitaire au niveau de l'aération. Ces capteurs surveillent la concentration de CO2 ; ils ont été recommandés par le ministère de l'Education pour inciter les professeurs à aérer plus souvent et donc éviter le plus possible les contaminations au Covid-19. Ce boitier coûte une centaine d'euros ; la mairie n'en n'a fourni que deux pour 13 classes de primaire.



Pas de brassage à la cantine

Le temps du repas dans les écoles sera de nouveau échelonné ; les élèves mangeront par classe, ou par niveau. Et cela "pour éviter le brassage continuel", explique Thierry Fourcassier, maire LR de Saint-Jory, une commune proche de Toulouse (Haute-Garonne). "Les élèves sont placés en quinconce", ajoute-t-il. Les locaux de l'école seront désinfectés deux fois par jour par des agents d'entretien. Le port du masque reste obligatoire dès l'école primaire.