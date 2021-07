Pass sanitaire : quels seront les derniers ajustements ?

Dès mercredi 21 juillet, pour accéder aux parcs d'attractions, lieux de loisirs et de culture, il faudra soit être vacciné contre le Covid-19, soit présenter un test PCR négatif. Le gouvernement a engagé une course contre la montre pour étendre ces règles. Seules certitudes, lundi 19 juillet : l'obligation vaccinale pour les soignants au 15 septembre et l'élargissement du pass sanitaire aux restaurants, cafés et centres commerciaux en août. De nombreuses questions persistent : à quelle date cet élargissement sera-t-il effectif ? Comment seront effectués les contrôles dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés ?



Souplesse et bon sens

Le gouvernement doit encore décider quel sera le montant de l'amende pour les professionnels qui ne vérifient pas le pass sanitaire de leurs clients. Elle pourrait être abaissée de 45 000 euros – montant que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire jugeait excessif – à 1 000 euros. On ne sait pas si l'isolement obligatoire des personnes malades sera contrôlé par les policiers, ni si les vacanciers des campings seront contrôlés à leur arrivée ou aux accès des activités. "L'Élysée confirme qu'il y aura bien des marges de manœuvre", explique la journaliste Valérie Astruc, en direct du palais de l'Élysée, lundi 19 juillet. Le gouvernement mise sur la souplesse, la tolérance et le bon sens.