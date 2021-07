Pass sanitaire : quelles seront les modalités pour les commerces ?

Dans les restaurants parisiens, mardi 13 juillet midi, les clients sont prêts pour les nouvelles mesures sanitaires. "C'est le seul moyen pour sortir de cette situation sanitaire, donc oui on va y aller, forcément", devise une cliente. Il va falloir contrôler les pass sanitaires des clients, mais un gérant ne veut pas en entendre parler. "Mon métier c'est de servir les gens et de faire plaisir aux gens, je ne vais pas avoir mon portable à la main (...) c'est une perte de temps sur mon service et contraignant aussi pour le client", explique Cédric Bouton, gérant du Circus.

Jusqu'à 45 000 euros d'amende

Côté personnel, les 13 salariés du restaurant devront aussi être vaccinés. En cas d'absence du pass sanitaire, les consommateurs risquent jusqu'à 135 euros d'amende. Les responsables d'établissement, eux, risquent jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. Et quels arbitrages pour les autres, notamment les enfants ? "S'agissant des 12-18 ans, face à la complexité de la mesure, le pass sanitaire pourrait entrer en application plus tard", explique la journaliste Catherine Demangeat.