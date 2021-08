Pass sanitaire : les restaurants et cafés se tiennent prêts

Dans un bouchon lyonnais, tout est prêt pour contrôler les pass sanitaires des clients, à la veille de sa mise en place, lundi 9 août. Mais la semaine prochaine, les réservations sont en baisse, à cause de cette nouvelle mesure, selon le gérant. Il s'attend à une baisse de 50% pour le mois d'août. Côté cuisine, l'équipe le présente tous les jours en se rendant au travail. Les salariés ont jusqu'au 30 août pour obtenir leur pass, ou leur contrat peut être suspendu.

Appréhension du côté du personnel

Sur la terrasse d'une brasserie, une serveuse appréhende "que les gens ne comprennent pas et qu'ils se braquent" mais aussi de ne pas arriver à contrôler tout le monde en cas d'affluence. Dans un établissement chic du centre-ville de Lyon (Rhône), les clients ne sont pas choqués. "On me l​'a demandé à la salle de sport, à la piscine, au cinéma déjà", souligne un homme. "Il y a des atteintes à la liberté, mais là on n'a pas le choix", ajoute un autre.