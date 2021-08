Pass sanitaire : les nouveaux visages de la contestation

Comme la semaine dernière, c’est à Toulon (Var) que la mobilisation contre le pass sanitaire a été la plus forte, samedi 7 août. Dans le cortège de 19 000 manifestants, des soignants et des pompiers opposés à l’obligation vaccinale, mais aussi de nouveaux visages.

Entouré de ses enfants, un père descend dans la rue pour la première manifestation de sa vie. L’ingénieur de 58 ans est révolté par le pass sanitaire. Il se dit en bonne santé et le vaccin contre le Covid-19 ne lui inspire aucune confiance. "Je ne vais pas prendre le risque sur ma vie pour des gens qui ont 90 ans à qui on va offrir trois mois de vie supplémentaire", lance Stéphane Cote. Il est prêt, s’il le faut, à venir manifester tous les jours après le travail.

"Je n'irai plus au restaurant, je n’irai plus au cinéma "

À Toulon, selon la préfecture, ils étaient 19 000 à manifester samedi 7 août, soit 6 000 de plus que la semaine dernière. La validation du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel n’a pas découragé ces opposants. Parmi eux, une femme de 80 ans, bien déterminée à résister. "Je n'irai plus au restaurant, je n’irai plus au cinéma, quand je prendrai un train, j’irai passer un test", énumère-t-elle.