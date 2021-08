Pass sanitaire : il entre en vigueur dans les centres commerciaux

Le pass sanitaire est maintenant obligatoire pour entrer dans un centre commercial de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes). Les contrôles s'enchaînent, ils sont plutôt bien acceptés par les clients. Pour contrôler à toutes les entrées, le centre commercial n'a pas lésiné sur les moyens : une cinquantaine de téléphones portables pour scanner, et une quarantaine d'agents de sécurité en plus.





Jusqu'au 15 septembre au moins



Au total, plus de 126 magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés sont concernés par ce pass sanitaire. Dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Les préfets ont pris des arrêtés pour 16 départements. Et pour ceux qui ne sont pas vaccinés, des centres de dépistages sont mis en place pour les clients. Mais pour se faire tester, il fallait parfois prendre son mal en patience. La mesure doit rester en vigueur au moins jusqu'au 15 septembre prochain.