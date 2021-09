Pass sanitaire étendu aux ados : "Sans le vaccin, le foot c’est terminé pour nous"

Autour d’une glace au marshmallow, huit adolescentes de Plaisir, dans les Yvelines, profitent de leur "dernier fast-food entre copines". C’est aussi leur dernière virée shopping ensemble avant un bon moment. La raison ? L’une d’entre elles, Aliette, n’est pas vaccinée.

Le pass sanitaire devient obligatoire pour cinq milions de jeunes âgés de 12 ans et plus à partir du jeudi 30 septembre. Dorénavant, ils devront présenter le fameux QR code dans les restaurants, les cinémas, les clubs de sport et tous les lieux où le document est déjà exigé pour les adultes. À partir de 12 ans et 2 mois, les jeunes devront donc satisfaire à l'une des ces trois conditions : être vacciné contre le Covid, présenter un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat d'immunité.

Dans les Yvelines, la moitié des ados non vaccinés

En termes de vaccination, certains départements ne sont pas en avance, notamment dans les Yvelines, où seul un mineur sur deux est aujourd'hui complètement vacciné selon Santé Publique France. Souvent, ce sont les familles qui s'y opposent, à l’image de celle d'Aliette : "Mes parents ne veulent pas trop. C’est un peu énervant parce que du coup je n’ai pas le pass sanitaire", regrette-elle. A l'inverse, son amie Jade a pris de l'avance : "J'ai eu mes deux doses, et donc j'ai mon pass sanitaire", dit-elle avec un certain soulagement. Il faut dire que cela lui permet de continuer à pratiquer son sport favori. "J’ai cheval trois fois par semaine, les mercredis, vendredis, et dimanches. Et l'équitation c'est ma passion. Je ne peux pas arrêter, c’est impossible !"

Un peu plus loin, au pied des barres d'immeubles, ce sont les mêmes enjeux. La vaccination des ados dépend très souvent du cercle familial. Tant que l'on a moins de 16 ans, l’accord parental est de toute façon obligatoire. "J'ai demandé à ma mère, elle m'a dit oui", témoigne Aminata qui a fait sa première dose et attend maintenant la seconde "pour pouvoir aller partout, au McDo, au ciné, partout où je veux quoi", explique la collégienne. Aboubacari, l’un de ses camarades, intervient : "Si on ne fait pas le vaccin, le foot c’est terminé pour nous. C’est énervant." Cet ado de 12 ans n’est pas vacciné car sa tante ne veut pas qu’il reçoive d’injection.

"Ma tante m’a dit ‘ne te vaccines pas’ mais le foot c’est ma passion, j’ai envie de percer !" Aboubacari à franceinfo

À la direction des sports de la ville de Plaisir, Ghislain, l'un des responsables, confirme que la vérification du pass sanitaire sera "malheureusement" faite systématiquement. "On n’a pas le choix. Sans le pass sanitaire, les enfants ne pourront pas entrer. Heureusement que les tests resteront gratuits pour eux !" En effet, les 12-17 ans pourront toujours continuer à se faire tester contre le Covid, sans frais supplémentaires, alors que les tests dits "de confort" deviennent payants pour les adultes non-vaccinés, à partir du 15 octobre.