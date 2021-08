Pass sanitaire au restaurant : "Cela provoque quelquefois des tensions considérables", assure l'UMIH des Bouches-du-Rhône

Le président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Bouches-du-Rhône réclame un assouplissement du pass sanitaire en terrasse, afin d'éviter au maximum les problèmes entre clients et restaurateurs.

"C'est très compliqué à appliquer et ça provoque quelquefois des tensions considérables", a assuré le président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Bouches-du-Rhône et propriétaire de restaurant à Marseille Bernard Marty, lundi 9 août sur franceinfo, à propos de la mise en place du pass sanitaire dans les restaurants. "Les gens ne sont pas habitués à ça et ça mettra du temps à bien fonctionner", a également expliqué le restaurateur.

franceinfo : Quel premier bilan dressez-vous de cette première journée de pass obligatoire dans les restaurants ?

Bernard Marty : Le premier bilan, c'est que j'ai un restaurant de 300 places, et que ce midi, nous avons fait 42 couverts. Voilà le bilan. C'est une réalité un peu brutale, avec de grandes difficultés à l'entrée du restaurant pour contrôler ce pass sanitaire. Ce qui nous pose problème surtout, c'est que nous avions demandé la possibilité de ne pas avoir de pass sanitaire sur les terrasses, comme c'est le cas par exemple pour les boulangeries dans toutes les villes, comme c'est le cas sur toutes les plages. Nous continuons de réclamer cette possibilité avec force.

42 couverts pour un restaurant de 300 places, est-ce que cela veut dire que les clients ne sont pas venus ou qu'ils ont été refoulés à l'entrée ?

Cela veut dire que les gens ne viennent pas quand ils ne sont pas à jour de leur pass sanitaire. Ils sont disciplinés. Ce qui m'ennuie le plus, c'est quand il arrive une table de quatre à cinq personnes et qu'il y en a un qui n'est pas titulaire du pass sanitaire ou qu'il n'a fait qu'une première dose. En conséquence, toute la table s'en va. On laisse rarement un ami ou un collègue manger sur le trottoir. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse, lorsque les gens ne pas sont titulaires du pass sanitaire, au moins pouvoir les nourrir en terrasse et ne pas les rejeter parce que ce n'est pas notre boulot.

Y-a-t'il eu des tensions aujourd'hui entre certains clients et votre personnel ?

Oui, il y en a eu dans de nombreux restaurants. Il y en a eu parce que quand vous avez des terrasses ouvertes, les gens ne vous demandent pas votre avis, ils s'assoient, et après il faut faire lever les clients. C'est très compliqué et ça provoque quelquefois des tensions considérables. Mais nous appliquons tous la règle.