Manifestation anti-pass sanitaire : une mobilisation en hausse

Les anti-pass sanitaire ont fait du bruit dans les rues de Nice (Alpes-Maritimes), défilé à Strasbourg (Bas-Rhin), Toulouse (Haute-Garonne) ou bien encore Paris, samedi 7 août. Plus de 150 rassemblements étaient recensés dans tout le pays. "Liberté, liberté…", le slogan résonne à l’unisson dans la foule diverse. À Toulouse, des Gilets jaunes, de simples citoyens ou bien des soignants ont défilé par milliers.



Encore plus remontés contre le gouvernement

"La mobilisation est en nette hausse, avec 237 000 manifestants partout en France, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. C’est 30 000 de plus que la semaine dernière et 17 000 manifestants rien qu’à Paris", indique Maëlys Septembre, journaliste France Télévisions en duplex de Paris pour le 19/20 de France 3. Les opposants au pass sanitaire sont encore plus remontés contre le gouvernement à deux jours de l’application de son élargissement.