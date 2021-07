DIRECT. Feu d'artifice : suivez le grand concert et le feu d'artifice au Champ de Mars

#ONVOUSREPOND Bonsoir @la Flo et @Jules Pic, petit rappel pour vous : le pass sanitaire est, au choix, un certificat de vaccination, un résultat de test PCR ou antigénique (et non salivaire) négatif de moins de 48 heures, ou un résultat de test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois, attestant qu'on a eu le Covid-19 et qu'on en est donc probablement protégé. @La Flo, il vous reste donc deux options avant de pouvoir vous faire vacciner, d'ici deux mois. #COVID_19