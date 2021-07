DIRECT. Loi sanitaire : le syndicat SUD-Rail appelle les cheminots à ne pas contrôler les pass sanitaires dans les trains

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

• Le Conseil constitutionnel donnera sa décision sur le pass sanitaire le 5 août prochain, ce qui signifie donc que l'entrée en vigueur du dispositif ne pourra pas intervenir avant cette date.



• Après les sénateurs hier après-midi, les députés ont à leur tour dit oui cette nuit au projet de loi qui prévoit l’extension du passe sanitaire à compter de début août en France.



Après une matinée blanche, plusieurs chances de médailles à venir pour pour les Français, avec la judokate Sarah-Léonie Cysique chez les - 57 kilos et l'escrimeuse Manon Brunet en petite finale. Les épreuves continuent en direct.





• Encore un peu de patience : le trafic des trains redeviendra normal "dans la journée" entre les gares de Massy, de Montparnasse et de l’ouest de la France. Précision donnée par une porte-parole de la SNCF à franceinfo, au lendemain de la mort d'un ingénieur sur un chantier.

: SUD-Rail appelle les cheminots "à ne pas réaliser de contrôle sur les pass sanitaires", qui deviendront nécessaires à partir d'août pour voyager à bord des TGV, des trains Intercités et des trains internationaux au départ de la France.



Le syndicat prévient aussi qu'il "n'hésitera pas à appeler à la grève si l'Etat et la direction de la SNCF venaient à confirmer leurs intentions de sanctionner" les salariés sans pass "par une suspension ou un reclassement" à un poste n'exigeant pas ce pass.

: #PASS sans e est dans le LAROUSSE ! Basta !

: Il y a une heure, on a lancé un mini-débat sur "pass sanitaire" ou "passe sanitaire". On a voté pour l'option 1 à franceinfo, et le Larousse semble nous donner raison, nous glisse .

: Alors, @Marie@un_peu_perdue : en effet, le pass sanitaire ne peut pas vous être demandé pour les bars et les restaurants jusqu'à cette date. En revanche, il est déjà obligatoire pour les campings et les résidences de vacances. Le décret qui impose cette obligation indique, de façon globale, qu'elle concerne "les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public".

: Bonjour Raphaël ! "Le Conseil constitutionnel donnera sa décision sur le pass sanitaire le 5 août prochain"; est-ce à dire qu'on pourra aller dans les bars, restaurants et camping, sans présenter le pass sanitaire jusqu'à cette date ?

: La France franchit le cap des 40 millions de primo-vaccinés, annonce Emmanuel Macron sur Twitter.

: Beaucoup posent la question dans les commentaires : cela signifie donc que l'entrée en vigueur du dispositif ne pourra pas intervenir avant cette date.

: Le Conseil constitutionnel donnera sa décision sur le pass sanitaire le 5 août prochain.

: Olalala, , vous relancez un débat sémantique que nous avons eu à la rédaction. Pour la faire courte, notre équipe de secrétaires de rédaction (ceux qui nous relisent en coulisses) ont décidé de s'aligner sur le terme du gouvernement et sur l'usage de "pass", qui s'est largement imposé. Désolé, si ce choix ne "pass" pas chez vous :)

: Le pass sanitaire, avec ou sans E ? Bonne journée

: La Chine a fait état aujourd'hui de 76 nouveaux malades du Covid-19, un record depuis janvier dernier. Des milliers d'habitants de Nankin, où de nombreux cas ont été détectés, sont actuellement confinés.



Depuis hier, les 9,2 millions de personnes vivant dans cette métropole doivent subir un second test de dépistage pour identifier les patients qui pourraient mettre plus de temps que d'habitude à présenter des symptômes.

: "Il n’y a pas de fatalité à ce que la quatrième vague déferle sur notre hôpital", estime Gabriel Attal sur RTL. "On peut encore casser cette courbe, ça dépend de notre vigilance, du respect des gestes barrières (…) mais aussi du déploiement de la vaccination", assure le porte-parole du gouvernement.

: A priori non, @Chatnoir, la necessité du pass sanitaire pour les moins de 18 ans est fixée au 30 septembre.

: Mon ado de 14 et moi même devront prendre le TGV pour aller a un RDV médical à Paris début septembre. Sera-t-il concerné par l'obligation de pass sanitaire ? Merci.

: Au tour de Gabriel Attal de se féliciter ce matin de l'adoption du projet de loi prévoyant l'extension controversée du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Sur RTL, le porte-parole du gouvernement salue un "consensus large autour des annonces du président de la République et des mesures qui sont portées par le gouvernement".

: En fait, @Blaco, il reste encore une étape avant la promulgation de la loi : c'est le passage par la case Conseil constitutionnel. C'est à ce moment-là qu'on devrait en savoir plus sur la date de mise en application.

: Bonjour, merci pour votre travail mais nous ne retrouvons pas à quelle date le pass sera applicable en août ?

: Dans la dernière version du projet de loi sur le pass sanitaire, il n'est finalement plus question de licencier les employés d’établissement recevant du public (restaurants, bars...) qui ne respecteraient pas l'obligation vaccinale. Ils s'en tireraient avec une suspension du salaire. Sur franceinfo, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME), dit "ne pas trop savoir comment tout cela peut se gérer concrètement". François Asselin regrette "une sorte de no man's land" administratif.









