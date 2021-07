Pass sanitaire : comment s'organise le filtrage à l'entrée des lieux de culture ?

C'est mercredi 21 juillet que le pass sanitaire rentre en application dans les lieux de culture accueillant plus de 50 personnes. Comment s'organise ce filtrage à l'entrée ?

À l'entrée d'un cinéma parisien, les spectateurs se présentent pass sanitaire à la main. C'est une preuve qu'ils sont immunisés, vaccinés ou testés négatifs au Covid-19. Les enfants de moins de 18 ans peuvent rentrer sans QR Code. Le contrôle est, dans l'ensemble, bien reçu par le public, mais le personnel doit refuser certains clients. Le cinéma est bien vide, la fréquentation a chuté. "Le bilan est plutôt négatif, un mercredi classique on reçoit 130 clients le matin, et on est à 28 actuellement", explique François de Mirman, directeur régional des cinémas CGR.

L'enthousiasme est intact au Louvre

À Paris, on ne boude pas le musée du Louvre, où il y a une longue queue pour rentrer. Le musée fera preuve de souplesse pour les visiteurs qui ne seront pas dans les clous : leur réservation reste valable si, après avoir fait les tests, ils se représentent dans la journée. Mais à l'intérieur du bâtiment, le masque reste obligatoire.