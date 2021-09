Covid-19 : un possible allègement des consignes sanitaires ?

Dimanche 19 septembre, la situation s'améliore peu à peu en France. Les contaminations au Covid-19 sont en baisse et les restrictions sanitaires pourraient être allégées prochainement.

L'épidémie de Covid-19 recule en France. Les chiffres affichent une baisse du nombre de contaminations qui passe de 23 783 le 13 août à 7 447 samedi 18 septembre. Invité sur BFMTV, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, déclare qu'il y a "des raisons d'être optimiste là sur l'amélioration de la situation sanitaire et le fait qu'on pourra, on l'espère, adapter nos règles et peut-être le pass sanitaire à la circulation du virus". Il appelle tout de même au maintien de la vigilance.

Un Conseil de défense se tiendra mercredi

Des discussions ont lieu au sein du gouvernement sur les mesures à prendre. Certaines contraintes sanitaires pourraient être allégées mais au cas au par cas, au niveau local. Mercredi prochain, un Conseil de défense aura lieu pour étudier un nouveau positif. De son côté, Santé publique France annonce que la barre des 50 millions de primo-vaccinés a été franchie dans le pays.