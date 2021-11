Covid-19 : un mois après la fin de la gratuité, le nombre de tests antigéniques a chuté de 60%, selon le président du Syndicat des biologistes

Un mois après la fin de la gratuité, le nombre de tests antigéniques a chuté de 60%, indique lundi 15 novembre sur franceinfo François Blanchecotte, le président national du Syndicat des biologistes. "En revanche le niveau de tests PCR est resté sensiblement le même. On est encore de l'ordre de 130 000 par jour, c'est-à-dire à peu près 728 000 par semaine", précise-t-il.

Avec la reprise de l'épidémie, François Blanchecotte indique aussi que "les queues recommencent à se former au niveau de nos laboratoires, de nos centres." Ce besoin de tests se comprend selon lui par les contaminations en milieu scolaire : "Il y a aujourd'hui une demande nouvelle qui s'explique principalement par les cas de Covid découverts dans les écoles, les collèges. On a un certain nombre de clusters qui naissent dans les écoles. Globalement on a beaucoup de tests chez les enfants qui sont positifs."

Des tests positifs aussi principalement chez les Français qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19, ajoute le président du Syndicat des biologistes. "On a eu aussi évidemment beaucoup de gens qui souhaitaient repartir pour des voyages", explique-t-il. "l y a eu beaucoup de contrôles qui ont été faits, mais globalement ce sont des personnes non vaccinées", conclut François Blanchecotte.